Александр Медведев: "Наличие длинной скамейки ЦСКА таит в себе риски"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев выразил уверенность в том, что длинна скамейки ЦСКА таит в себе риски. По словам руководителя, команда – это не набор хоккеистов, а нечто большее.

Напомним, что в межсезонье состав армейцев пополнили: Антон Бурдасов, Вадим Хлопотов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Роман Любимов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Валерий Бочкарев, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Михаил Пашнин, Мэт Робинсон, Егор Цветков, Константин Беркутов, Ларс Юханссон.

– Команда – не набор игроков, а нечто большее. Наличие слишком длинной скамейки таит в себе большие риски, – сказал Медведев. – Ротация, может быть, и нужна, но когда за три матча в составе постоянно присутствуют только четыре хоккеиста и это без травм – это вещь, таящая опасность. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Егор БЫЧКОВ)