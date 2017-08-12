Александр Медведев: "Надеюсь, что CAS примет решение в пользу Зарипова"

Бывший президент КХЛ Александр Медведев полагает, что Данис Зарипов не стал бы подавать апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию, если бы не рассчитывал на смягчение наказания. Напомним, форвард был отстранен от хоккея на два года из-за того, что в его допинг-пробе были обнаружены препараты из классов S6.b – стимуляторы и S5 – диуретики и маскирующие агенты.

Напомним, накануне форвард, с которым 9 августа расторг контракт "Ак Барс", подал апелляцию в CAS.

– Очень надеюсь, что CAS примет во внимание все обстоятельства дела, историю Зарипова и примет решение в пользу Даниса, – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Отмена дисквалификации была бы идеальным решением. Если бы не было надежды на смягчение или полную отмену дисквалификации, думаю, Зарипов не подавал бы апелляцию в CAS. Стоит учитывать, что содержание обоих веществ в пробе Даниса было существенно ниже верхнего предела.

Только их сочетание привело к таким последствиям, якобы под предлогом сокрытия было такое сочетание веществ. Но мы знаем Зарипова очень давно – у него не было необходимости в этом, и тем более не было необходимости что-то скрывать.

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