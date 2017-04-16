Александр Медведев: "Ковальчук ударил Коваржа? Давайте я вас так же ударю!"

Член совета директоров СКА Александр Медведев после победы в Кубке Гагарина в серии с магнитогорским "Металлургом" (5:3, 4-1 в серии) прокомментировал эпизод, когда форвард гостей Илья Ковальчук атаковал нападающего Яна Коваржа. Ковальчук прижал соперника к борту и ударил его крагой в ребро, за что не получил удаления. После удара Коварж упал на лед.
– Один из скандальных моментов пятого матча был когда Ковальчук ударил Коваржа...
– Давайте я вас так же ударю!
– Ковальчук бил сильнее!
– Да, ладно, Илья просто ткнул его. И все. Камера увидела. Судьи не увидели. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Как-то это не по-балетномуhttps://t.co/UtNLMeEFba pic.twitter.com/CRGN5OGDty– Спорт БО (@Sport_BO) 16 April 2017