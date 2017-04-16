23:56 16 апреля | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Медведев: "Ковальчук ударил Коваржа? Давайте я вас так же ударю!"

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Член совета директоров СКА Александр Медведев после победы в Кубке Гагарина в серии с магнитогорским "Металлургом" (5:3, 4-1 в серии) прокомментировал эпизод, когда форвард гостей Илья Ковальчук атаковал нападающего Яна Коваржа. Ковальчук прижал соперника к борту и ударил его крагой в ребро, за что не получил удаления. После удара Коварж упал на лед.

– Один из скандальных моментов пятого матча был когда Ковальчук ударил Коваржа...

– Давайте я вас так же ударю!

– Ковальчук бил сильнее!

– Да, ладно, Илья просто ткнул его. И все. Камера увидела. Судьи не увидели. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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