Александр Медведев: "Ковальчук ударил Коваржа? Давайте я вас так же ударю!"

Член совета директоров СКА Александр Медведев после победы в Кубке Гагарина в серии с магнитогорским "Металлургом" (5:3, 4-1 в серии) прокомментировал эпизод, когда форвард гостей Илья Ковальчук атаковал нападающего Яна Коваржа. Ковальчук прижал соперника к борту и ударил его крагой в ребро, за что не получил удаления. После удара Коварж упал на лед.

– Один из скандальных моментов пятого матча был когда Ковальчук ударил Коваржа...

– Давайте я вас так же ударю!

– Ковальчук бил сильнее!

– Да, ладно, Илья просто ткнул его. И все. Камера увидела. Судьи не увидели. (Сергей ЯРЕМЕНКО)