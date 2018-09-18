Александр Крылов: "Стоит задача вернуться в Омск на следующий год"

Председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов в интервью "Известиям" отметил, что клуб планирует вернуться в Омск в 2019 году. Сейчас омская команда проводит домашние матчи в Балашихе.

– Есть понимание, что делать с "Омск Ареной"? Существует вероятность ее сноса?

– На самом деле есть три варианта. Первый – легкая реконструкция, если по итогам экспертизы будет сделан вывод, что ничего страшного на арене нет. Второй – полная реконструкция, то есть длительные работы по созданию, согласованию, утверждению проекта и непосредственному осуществлению реконструкции. Третий вариант – полный снос. Из этих вариантов нам нужно выбрать самый эффективный, чтобы не пришлось через десять лет жалеть о своих решениях.

– До какой даты надо выбрать один из этих вариантов?

– Я не ставлю дедлайнов по этому решению. Я ставлю задачу взвешенно всё изучить, чтобы в конечном итоге принять единственно правильное решение.

– Если придется выбрать вариант с реконструкцией или сносом, сколько придется ждать возвращения матчей "Авангарда" в Омск?

– Сейчас стоит задача вернуться в Омск в следующем году. Дальше будем действовать по ситуации.

– Вариант с реконструкцией предыдущей домашней арены "Авангарда" – СКК имени Виктора Блинова – реален?

– Боюсь, что про СКК имени Виктора Блинова вообще нужно забыть. Мне здесь нечего обсуждать. Во-первых, арена имени Блинова – не наш дворец, мы не сможем вкладывать деньги в объект, который не принадлежит клубу. Во-вторых, этот дворец в совершенно ужасном состоянии – легче построить новую арену.