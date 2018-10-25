Александр Крылов: "Большинство "Авангарда" оставляет желать лучшего"

Председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов прокомментировал победу над минским "Динамо" (4:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Еще одна нервная победа. Непростая игра, но важные два очка, - приводит официальный сайт "Авангарда" слова Крылова. - Иногда такие матчи приносят больше пользы, нежели легкий разгром соперника.

Главное - сделать правильные выводы. Очевидно, что наше большинство сейчас оставляет желать лучшего. После матча против "Динамо" мы встретились с тренерским штабом и пришли к выводу, что в этом компоненте назрели изменения.

Прежде всего - в игровых сочетаниях. Хороший момент, чтобы наши лидеры показали свои лидерские качества. Кошелев, Михеев и Семенов. Пора доказать, что прошлогодние цифры были неслучайными. Большинство - важнейшая часть современного хоккея. Уверен, ребята смогут изменить ситуацию. Без хорошего большинства не стоит рассчитывать на что-то серьезное.