Александр Гулявцев: "Содержание игры "Северстали" было не лучшим, но три очка - это главное"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (2:1) отметил, что содержание игры было не лучшим. Впрочем, по мнению наставника череповчан, три очка - это главное.

- В начале чемпионата мы проводили хорошие матчи по содержанию игры, но очков нам это не приносило, - приводит официальный сайт "Северстали" слова Гулявцева. - Сегодня встреча была из тех, когда содержание игры было не лучшим, но мы получили три очка. В нашей текущей ситуации - это главное. Может быть, сказался небольшой трехдневный перерыв между матчами. Мы выпали немного из ритма, потеряли нить игры. Сегодня после второго забитого гола постарались сосредоточиться на обороне, сыграть на контратаках. И это удалось. Парни молодцы, выстояли в концовке. Смогли отыграть и после удаления, и пять на шесть. Я им благодарен. Но, у них индивидуально и у команды в целом многое не получалось сегодня. Тем не менее, мы заработали три очка - это главное. Спасибо болельщикам. Их добавляется на трибунах, но надеюсь, что будет и еще больше. Без них - никуда.

- Моментов, как показалось, было много, но хромает реализация.

- Согласен. Были и контратаки острые, выходы два в одного. Сверху, естественно, виднее, что можно сделать, но, когда находишь на площадке, все не так просто. Ребят сами "горят"". У некоторых еще ноли в графе с заброшенными шайбами. Может быть, где-то им это мешает.

- Подведите итог домашней серии?

- Восемь очков из девяти не означают, что мы что-то выиграли. Конечно, взяли достаточное количество очков, но вопросы по игре есть. Это нормально. Никто не показывает идеальный хоккей. У нас тоже есть этот момент. Те же наши лидеры сыграли не так, как хотелось бы. Так что вопросы есть. Будем работать, готовиться к выездной серии.