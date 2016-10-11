Александр Гулявцев: "Северсталь" не дала рижскому "Динамо" дожать"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским "Динамо" (4:3) поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу. Наставник отметил, что череповчанам удалось надежно сыграть в обороне.

– Мы настраивались на тяжелый матч, – приводит официальный сайт "Северстали" слова Гулявцева. – Провели неплохой первый период, использовали два численных преимущества, что у нас, к сожалению, редкость. Во втором периоде допустили тактические ошибки, которые привели к голам. В третьей двадцатиминутке попросили ребят сконцентрироваться, ждать контратаки. Рижане попытались дожать, но у нас получилось надежно сыграть в обороне. Хотя третий период, может быть, показался не таким зрелищным с нашей стороны, но тем не менее мы завоевали три очка.