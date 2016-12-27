Александр Гулявцев: "Северсталь" наиграла на одно очко, но из-за наших ошибок их ноль"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения от "Нефтехимика" (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что предупреждал своих подопечных об агрессивной игре соперника. Также он отметил, что у его команды были шансы зацепиться за один балл.

– На установке ребят предупреждали, что "Нефтехимик" начнет игру агрессивно, в своем стиле, тем более, что последняя игра дома в году, – цитирует сайт "Нефтехимика" Гулявцева. – Что в принципе и получилось – пропустили два быстрых гола. Вернулись в игру, сыграли в роли догоняющих, получили хороший шанс после того, как сравняли счет, – поиграть в большинстве. Но стали выдумывать, за что и поплатились. По большому счету сегодня мы наиграли как минимум на одно очко, и из-за собственных ошибок – ноль. Так что готовимся к последней игре этого года.