22:27 13 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Гулявцев: "Первое звено "Северстали" не играло, а просто присутствовало"

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Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения от СКА (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил низкую реализацию моментов своей команды.

– Мы сегодня хорошо настраивались – сказал Гулявцев. – Первый период сложился неудачно. Во втором имели достаточное количество моментов, которые могли реализовать. Но реализация у нас в очередной раз нулевая. С нулем матчи не выигрываются. Еще сегодня опять выпало несколько игроков. Первое звено – звено-лидер просто присутствовало на матче. Когда вылетают игроки баланс теряется. Порадовало то, что команда работала до конца. Готовимся к следующему матчу. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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