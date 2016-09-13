Александр Гулявцев: "Первое звено "Северстали" не играло, а просто присутствовало"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения от СКА (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил низкую реализацию моментов своей команды.

– Мы сегодня хорошо настраивались – сказал Гулявцев. – Первый период сложился неудачно. Во втором имели достаточное количество моментов, которые могли реализовать. Но реализация у нас в очередной раз нулевая. С нулем матчи не выигрываются. Еще сегодня опять выпало несколько игроков. Первое звено – звено-лидер просто присутствовало на матче. Когда вылетают игроки баланс теряется. Порадовало то, что команда работала до конца. Готовимся к следующему матчу. (Сергей ЯРЕМЕНКО)