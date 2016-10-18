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Александр Гулявцев: "Несмотря на победу, "Северсталь" сегодня сыграла плохо"

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Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после матча с новокузнецким "Металлургом" (2:1) отметил, что его команда сегодня сконцентрировала свои действия на обороне. По его словам, победить "Северстали" помогли самоотверженные действия ее игроков.

- Мы провели не самый лучший матч, - приводит пресс-служба новокузнецкого клуба слова Гулявцева. - "Металлург" хорошо начал игру, то есть в первом периоде мы практически ничего не создали в атаке, хоть и забили гол. В общем скажу, что игра не получилась. Но тем не менее, мы сегодня выиграли. Если не получалась игра в атаке, ребята больше пытались сконцентрироваться на обороне. Много блокировали бросков. Хорошо сыграл у нас вратарь. "Металлург" мог на последних секундах забить, но наша самоотверженность сегодня дала положительный результат. Но еще раз скажу, что игра оставляет желать лучшего.

Дополнительная информация

http://www.metallurg-nk.ru/

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