Александр Гулявцев: "Из пяти буллитов "Северсталь" ничего не забила"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения от "Слована" (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные плохо сыграли в обороне. По мнению наставника череповчан, также команда не очень ответственно подошла к серии буллитов.

- Сегодня получился хороший, результативный матч, - приводит официальный сайт "Северстали" слова Гулявцева. - Наверное, он понравился зрителям. К сожалению, мы сегодня очень плохо сыграли в обороне. Единственный плюс - это то, что забили четыре гола, но они не принесли нам положительного результата. К буллитной серии мы подошли не очень ответственно. Из пяти попыток - ноль реализованных - это плохо для наших нападающих. Тем не менее, очко - это лучше, чем ничего. Хотя игра давалась нам, мы могли, как выиграть в основное время, так и проиграть. Одно очко завоевали. Готовимся к следующему матчу.