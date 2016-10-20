Александр Гулявцев: "Игра Орлова? Ничего хорошего и ничего плохого"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев считает, что, несмотря на поражение от "Авангарда" (2:5), его команда провела неплохой матч. Тренер добавил, что в последние 10 игр игра "Северстали" выровнялась.

– Сегодня мы робко начали матч. "Авангард" доминировал в первом периоде, вследствие чего мы допустили две позиционные ошибки и пропустили два быстрых гола. Во втором и третьем периодах игра выровнялась. И мы создавали моменты, и "Авангард". Но мы сыграли не самую плохую игру, но тем не менее счет на табло. Может, он отражает всю игру, а может и нет, но мы боролись до конца, до самой последней минуты. Не получилось, но ничего страшного. Готовимся к следующему матчу.

– С чем связана столь неуверенная игра команды в этом сезоне на выезде?

– У нас две победы, мы проигрывали матчи по буллитам, в овертайме. Все равно где-то есть давление на команду. Перестраивались, и даже выигрывая по ходу матча, в итоге уступали. Последние матчей 10 игра команды более или менее выровнялась, мы начали набирать очки. Результат стал появляться. Мы играем более ровно. Да, не без ошибок, но игра налаживается.

– Недавно пришел Евгений Орлов. Что можете сказать о его игре?

– Ничего хорошего и ничего плохого.

– У "Северстали" в этом сезоне меньше бросков в касание. С чем это связано?

– Бывает, что соперник плотно играет, особенно в своей зоне. Постоянно говорим ребятам, что без бросков голов не бывает. Но где-то они считают, что можно сыграть по-другому, а не получается. Нужно переключить этот "тумблер" каждому игроку, подумать, как забиваются голы. Но это элемент игры, который и соперник может не позволить сделать. (Анна ЛЕВЧЕНКО)