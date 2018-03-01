Александр Гулявцев: "Если обещал постричься, значит, сделаю!"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (0:1 Б) выразил радость в связи с попаданием своей команды в плей-офф. Также он подчеркнул, что сдержит обещание постричься.

– Последний матч регулярного чемпионата. Очень рад, что моя команда выполнилась задачу на сезон, – сказал Гулявцев. – Очень приятно будет плей-офф сыграть со СКА, по большей части, с олимпийскими чемпионами. Вдвойне приятно. Поздравляю Олега Валерьевича с такой победой и золотыми медалями! По игре говорить ничего не буду, действительно, может, подуставшими были игроки СКА. Мы сражались, хоть и не забили.

– Перед сезоном обещали постричься, если "Северсталь" выйдет в плей-офф.

– Если обещал, значит, сделаю. Увидите когда!

– Можно сказать, что это главный матч в вашей карьере?

– Все еще впереди. Все знают, в каком треугольнике мы оказалась, тяжелый матч получился. Главные победы впереди.

– Перенос старта плей-офф как-то повлияет на подготовку?

– Перенесли же не на неделю, а на один день. Так что ничего страшного. (Игорь НОВИКОВ)