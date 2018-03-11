Александр Филиппенко: "Планируем по максимуму сохранить коллектив "Амура"

Вице-президент "Амура" Александр Филиппенко отметил, что команда постарается сохранить костяк команды, которой удалось выйти в плей-офф в этом сезоне. Напомним, что хабаровский клуб проиграл "Ак Барсу" в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 1-4 в серии.

– Атюшов – наш капитан. Мы рассчитываем, в будущем году он им останется, – цитирует "Р-Спорт" Филиппенко. – Мы вообще планируем по максимуму сохранить наш коллектив, который в этом году добился выхода в плей-офф. Но, естественно, все зависит от возможностей.

Добра от добра не ищут. Мы же по кирпичику строили эту команду три года: вы же помните, когда сюда пришли, тут было лишь несколько ребят. Ведем переговоры. Молодые пацаны у нас получат статус ограничено свободных агентов, со всеми ними мы уже поговорили и согласились, что сядем после сезона и будем разговаривать.