Александр Дергачев: "Все уже забыли, что" Динамо" неважно начало сезон"

Форвард СКА Александр Дергачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с "Динамо" (3:1).

- На самом деле в первые минуты матча был сумбур в действиях обеих команд, - сказал Дергачев. - Больше вбрасывали в зону. Потом команды вошли в игру, хоккей изменился.

- СКА забросил шайбу в раздевалку. Психологически сильно помогло?

- Так и было. Любая шайба на вес золота, и не всегда важно, когда её забрасывают. Конечно, прилив эмоций мы получили.

- Ваше звено вышло первым, как изменился функционал?

- Нашу тройку все знают, думаю, все понимали, в чем заключается наш функционал. Выходили, старались играть в тело, не давать шайбу.

- Четвертая победа из четырех над "Динамо"...

- Достойный результат, учитывая, что это очень хороший соперник. Все уже забыли, что они неважно начали сезон. Сейчас набрали приличный ход. (Игорь Новиков)

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