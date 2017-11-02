Александр Барабанов: "СКА играл отвратительно. "Спартак" нам преподнес хороший урок"

Нападающий СКА Александр Барабанов отметил, что матч регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (1:3) его команда провела отвратительно.

Красно-белые стали первыми, кто сумел обыграть СКА в основное время. Таким образом, команда Олега Знарка прервала серию из матчей с набранными очками, которая насчитывала 29 матчей.

- Причина поражения в том, что играли сегодня отвратительно. "Спартак" нам преподнес хороший урок: настраиваться надо с самого начала, а не начинать играть в конце второго периода. Быстрая команда, борются всегда до конца, что и нам надо делать, - цитирует "Р-Спорт" Барабанова.