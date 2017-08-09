Александр Барабанов: "Многому научился у Ковальчука, Дацюка – от каждого беру понемногу"

Форвард СКА Александр Барабанов отметил, что предсезонный турнир в Сочи, который завершается 9 августа, помог команде войти в игровой ритм. В среду СКА в финале турнира встретится с олимпийской сборной России.

– Предсезонная подготовка проходит хорошо, были достаточно тяжелые сборы. Турнир в Сочи помогает нам войти в нормальный игровой ритм, – цитирует ТАСС Барабанова. – Мне еще есть, к чему стремиться в плане готовности к сезону.

Не думаю о том, кто будет нашим главным соперником в Кубке Гагарина, мы сконцентрированы только на своей игре.

У нас очень сильная команда, есть с кого брать пример. Многому научился у Ковальчука, Дацюка – от каждого беру понемногу.

Да, предстоящий сезон олимпийский. Но для меня каждый год особенный, потому что приходится доказывать все с нуля. В этом году Олимпиада, поэтому нужно быть еще более заряженным и мотивированным на результат, чтобы проявить себя в команде и получить приглашение хотя бы на сборы национальной команды.