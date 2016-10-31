Александр Андриевский: "Куньлуню" удалось разбить игру "Адмирала" на отдельные части"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Куньлуня" (2:3) отметил, что команде не удалось войти в игру. По словам специалиста, сопернику удалось разбить действия дальневосточников на отдельные части.

– "Адмирал" плохо вошел в игру, – приводит пресс-служба "Адмирала" слова Андриевского. – Пропускать в таком матче на первой же минуте нельзя, команда так и не смогла раскрыться. В последние минут 7-8 мы пошли ва-банк, стали появляться моменты, однако соперник также создавал опасности на контратаках. Было много индивидуальных действий, "Куньлуню" удалось разбить нашу игру на отдельные части. У нас не было целостности. Сейчас немного вздохнем и будем готовиться ко второму этапу.

Невозможно пройти весь чемпионат на одном дыхании. Практически все клубы испытывали как подъемы, так и спады. Что касается промежуточного результата, то нахождение в зоне плей-офф – это уже хорошо. Отсюда можно отталкиваться. Основная борьба еще впереди. На данный момент поставил бы среднюю оценку.

– Есть дефицит в линии защиты. Конев, Волченков, Блум. Было видно, что приходится экспериментировать. Какова ситуация сейчас?

– Травмы как были, так и остались. Двоим игрокам нужно делать операции. На восстановление уйдет больше месяца. Надеемся на восстановление Ивана Гавриленко после паузы. Но надо стараться достойно выходить из сложных ситуаций.