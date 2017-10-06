Александр Андриевский: "Игре "Адмирала" нет оправданий"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский разочарован результатом матча регулярного чемпионата КХЛ с "Ладой" (0:2). По словам специалиста, такой игре команды нет оправданий.
– Здесь сложно что-то комментировать, хочется извиниться перед болельщиками за такую игру. За три периода мы всего 15 раз бросили по воротам, – приводит пресс-служба дальневосточников слова Андриевского. – Тут нет никаких слов, никаких оправданий.
Мы сыграли плохо, особенно в зоне атаки. Проиграли всю борьбу, на пятаке лада тоже была сильнее, поэтому нечего сказать. Чем обусловлен выбор вратаря? Дали Бобкову отдохнуть после двух матчей и готовили его на "Магнитку".
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Доктор Праути
Не понимаю Андриевского. С начала сезона ноет: Адмирал не достоен, Адмирал плох... Ну и уйди, как мужик. Или хоть раз возьми вину на себя. С остальным согласен: искусственно созданный клуб, который нахрен никому не нужен, там нужен дешевый японский автопром. В 90-х был нужен и сейчас. Ничего больше...
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Raildo
в этом году можно спокойно не 3 клуба исключать, а штук 6-7. Адмирал в их числе, клуб без истории, без игры, без зрителей ...
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