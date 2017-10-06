Александр Андриевский: "Игре "Адмирала" нет оправданий"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский разочарован результатом матча регулярного чемпионата КХЛ с "Ладой" (0:2). По словам специалиста, такой игре команды нет оправданий.

– Здесь сложно что-то комментировать, хочется извиниться перед болельщиками за такую игру. За три периода мы всего 15 раз бросили по воротам, – приводит пресс-служба дальневосточников слова Андриевского. – Тут нет никаких слов, никаких оправданий.

Мы сыграли плохо, особенно в зоне атаки. Проиграли всю борьбу, на пятаке лада тоже была сильнее, поэтому нечего сказать. Чем обусловлен выбор вратаря? Дали Бобкову отдохнуть после двух матчей и готовили его на "Магнитку".