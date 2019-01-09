Александар Завьялов: "После проигрыша "Витязю" появилось опустошение"

Помощник главного тренера "Ак Барса" Зинэтулы Билялетдинова Александр Завьялов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с "Трактором"​ рассказал о подготовке к игре и изменениях в составе команды.

– После матча проигранного матча с "Витязем", конечно, появляется какое-то опустошение, но это никак не должно отразиться на нашей игре сегодня. Мы выходим на победу, как и всегда. Понимаем, что соперник борется за место в плей-офф, и легко не будет – с такими командами нужно играть очень внимательно и сконцентрировано.

– Второй матч подряд "Ак Барсу" предстоит играть с соперником, которому крайне необходимы очки.

– Так составлено расписание, так складывается в этот момент. Но сейчас даже команды, которые уже вычеркнуты из зоны плей-офф, могут выиграть матчи, все бьются до конца.

– Будут ли перестановки составе перед игрой?

– Да, после прошлого матча Рома Абросимов получил дисквалификацию на две игры, травму получил Рафаэль Батыршин. Сегодня мы так же сыграем в три пары защитников: Андрей Педан с Полом Постмой, Андрей Марков с Альбертом Яруллиным и Никита Лямкин с Ромой Мануховым. В нападении будут те же сочетания, – цитирует Завьялова пресс-служба "Ак Барса".

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