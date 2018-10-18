"Ак Барс" выиграл у "Салавата Юлаева"

"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Пол Постма, Антон Ландер и Андрей Попов. У гостей гол в активе Антона Бурдасова.

Казанский клуб набрал 28 очков и идет третьим в Восточной конференции. У "Салавата" 25 очков и пятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Бурдасов - 10 (бол., Хартикайнен, Умарк), 17:56 - 0:1. Постма - 4 (Юдин, Лукоянов), 18:20 - 1:1. Ландер - 6 (Азеведо, Секач), 23:22 - 2:1. Попов - 1 (Яруллин, Марков), 25:38 - 3:1.

Вратари: Гарипов - Метсола (Кареев, 25:38, 56:37 - 58:33).

Штраф: 14 - 44.

Броски: 17 (6+5+6) - 29 (9+9+11).

Судьи: Одиньш, Соин.

18 октября. Казань. "Татнефть-Арена".

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