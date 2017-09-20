"Ак Барс" в гостях обыграл "Слован"

"Ак Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Слован" - 6:3. В составе казанцев дублями отметились Джастин Азеведо и Иржи Секач. Еще по шайбе забросили Михаил Глухов и Дмитрий Архипов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Слован" (Братислава) - "Ак Барс" (Казань) - 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Голы: Азеведо - 8 (бол., Секач, Марков), 5:10 - 0:1. Микуш - 3 (Смоленяк, Депре), 18:03 - 1:1. Депре - 1 (Скалицки), 24:13 - 2:1. Глухов - 2 (Попов), 24:24 - 2:2. Секач - 5 (Марков, Ландер), 30:18 - 2:3. Архипов - 1 (Мусин), 42:50 - 2:4. Азеведо - 9 (Секач), 43:50 - 2:5. Смоленяк - 2 (бол., Вьеденски, Эберт), 45:56 - 3:5. Секач - 6 (Захарчук), 50:57 - 3:6.
Вратари: Штепанек - Гарипов.
Штраф: 14 - 12.Броски: 29 (11+10+8) - 29 (8+12+9).
Судьи: Ержабек, Раводин.
20 сентября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).