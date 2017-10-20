"Ак Барс" разгромил "Трактор", забросив 7 шайб. Видео

В матч регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" одержал победу над "Трактором" – 7:1.

Форвард казанцев Владимир Ткачев в этой встрече набрал четыре (2+2) очка, нападающий Роб Клинкхаммер записал на свой счет два (0+2) балла.

По одной шайбе забросили Василий Токранов, Станислав Галиев, Дамир Мусин, Михаил Сидоров, Никита Язьков.

Автором единственного гола в составе челябинцев стал Алексей Кручинин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Трактор" (Челябинск) – 7:1 (6:0, 1:0, 0:1)

Голы: Токранов – 5 (Ткачев), 6:12 – 1:0. Галиев – 3 (бол., Клинкхаммер, Ткачев), 7:57 – 2:0. Ткачев – 12 (бол., Клинкхаммер), 9:17 – 3:0. Мусин – 1 (бол., Секач, Малыхин), 12:01 – 4:0. Мих. Сидоров – 1 (Глинкин, Свитов), 16:30 – 5:0. Язьков – 2 (Малыхин), 16:43 – 6:0. Ткачев – 13 (Марков), 24:00 – 7:0. Кручинин – 5 (бол., Якуценя, Пеньковский), 48:57 – 7:1.

Вратари: Гарипов (Билялов, 40:00) – Демченко (Францоуз, 9:17).

Штраф: 6 – 6.

Броски: 34 (16+10+8) – 31 (3+14+14).

Судьи: Кулаков, Одиньш.

20 октября. Казань. "Татнефть Арена".

Турнирная таблица – здесь