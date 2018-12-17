"Ак Барс" переиграл "Автомобилист" со счетом 3:1, благодаря дублю Михеева

"Ак Барс" одолел на домашней площадке "Автомобилист" из Екатеринбурга со счетом 3:1.

Счет в игре на четвертой минуте первого периода открыл форвард гостей Найджел Доус. Но еще до перерыва Джастин Азеведу выровнял положение. А затем два точных броска нападающего Артема Михеева принесли победу хозяевам.

После этой победы "Ак Барс" набрал 61 очко, и сократил свое отставание от идущего первым на Востоке "Автомобилиста" до двух баллов.

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"Ак Барс" (Казань) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Доус - 20 (бол., Вишневский, Паре), 3:36 - 0:1. Азеведо - 10 (бол., Зарипов, Манухов), 11:58 - 1:1. Михеев - 5 (Потапов, Яруллин), 26:15 - 2:1. Михеев - 6 (Лукоянов, Потапов), 41:18 - 3:1.

Вратари: Гарипов - Коварж (58:33 - 59:18, 59:40).

Штраф: 6 - 12.

Броски: 27 (7+10+10) - 24 (8+5+11).

Судьи: Гофман, Раводин.

17 декабря. Казань. "Татнефть-Арена".