"Ак Барс" обыграл "Металлург", продлив победную серию до трех матчей

"Ак Барс" победил "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Победную шайбу на 52-й минуте встречи забросил форвард Артем Лукоянов.

"Ак Барс" набрал 45 очков и расположился на третьем месте на Востоке. "Метуллург" с 41 баллом занимает четвертую строчку.

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"Металлург" (Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань) - 2:3

Голы: Михеев - 3 (Абросимов, Лукоянов), 1:48 - 0:1. Секач - 11 (Зарипов), 14:50 - 0:2. Мозякин - 11 (бол., Антипин, Шор), 19:27 - 1:2. Кулемин - 10 (мен.), 34:27 - 2:2. Лукоянов - 5 (Марков), 51:13 - 2:3.

Вратари: Кошечкин (58:20) - Подъяпольский.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 37 (15+9+13) - 36 (14+13+9).

Судьи: Беляев, Оленин.

22 ноября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

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