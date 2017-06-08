Агент Семенова: "У Кирилла три предложения от клубов "Востока" и "Запада"

Агент нападающего Кирилла Семенова Станислав Романов положительно воспринял вердикт дисциплинарного комитета КХЛ признать его клиента неограниченно свободным агентом. Ранее генеральный директор новокузнецкого "Металлурга", за который хоккеист выступал в прошлом сезоне, Сергей Зиновьев назвал это решение беспределом.

– К решению лиги (признать Семенова НСА. – Прим. "СЭ") отнеслись хорошо, – заявил Романов. – Сейчас ситуация поменялась, как неограниченно свободный агент, он может выбирать. В процессе – переговоры с несколькими клубами. С какими, не скажу – речь о трех представителях Восточной и Западной конференции. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Гендиректор "Кузни": "Семенова признали свободным агентом. Это полный беспредел"