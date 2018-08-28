Агент Мнацяна рассказал о лечении хоккеиста

Шуми Бабаев, агент хоккеиста "Сибири" Самвела Мнацяна, в интервью "СЭ" рассказал о том, как проходит лечение игрока. Ранее у него была выявлена онкология.

– Он проходит лечение в Германии и, вероятно, в октябре ему предстоит операция, - заявил Бабаев. - От прогнозов воздержусь. Но уверен, что он, как и на льду, будет биться до конца и победит болезнь. Самвел и сейчас активно работает вне площадки, тренируясь самостоятельно.

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