Агент Ковальчука: "Когда Илья подпишет контракт со СКА? Попозже"

Юрий Николаев, агент нападающего Ильи Ковальчука, подтвердил, что 34-летний хоккеист подпишет контракт со СКА. При этом он отказался комментировать, когда произойдет сделка. Напомним, по информации "СЭ", нападающий остался в России из-за слишком высоких запросов "Нью-Джерси", владеющего на него правами за океаном.

– Когда ждать подписания соглашения со СКА Ильи Ковальчука?

– Попозже. Точнее пока сказать не могу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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