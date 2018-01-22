Афиногенов – о продолжении карьеры: "Сезон закончится, посмотрим"

Нападающий "Витязя" Максим Афиногенов отметил, что команда выложится по полной в концовке регулярного чемпионата КХЛ. Он также добавил, что примет решение о продолжении карьеры по итогам сезона.

– Как находите мотивацию на концовку регулярки?

– Нам осталось провести всего три игры, поэтому выложимся по полной, а руководство уже решит с кем продлевать отношения, а с кем расстаться, – приводит "БИЗНЕС Online" слова Афиногенова. – Жаль, что так рано заканчиваем сезон, но причины только в нас самих. Будем играть до конца, мы профессионалы, у каждого есть самолюбие.

– У вас контрактный сезон. Продолжите ли карьеру игрока?

– Посмотрим. Сезон закончится, посмотрим.

Напомним, ранее "Витязь" лишился шансов на выход в плей-офф.

В текущем сезоне 38-летний Афиногенов провел 44 матчей, в которых набрал 35 (16+19) очков.