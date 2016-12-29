16:41 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Адмирал" в гостях победил "Куньлунь"

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"Адмирал" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Куньлунь" – 4:1. Решающую шайбу забросил нападающий Максим Казаков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Адмирал" (Владивосток) - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Коллинс - 7 (бол., Рау), 7:13 - 1:0. Яковлев - 2 (Плотников, Горшков), 7:56 - 1:1. Казаков - 5 (Жафяров, Макаренко), 15:58 - 1:2. Райт - 12 (Ткачев, Саболич), 54:00 - 1:3. Саболич - 15 (Ткачев), 57:56 - 1:4.

Вратари: Кархунен - Бобков.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 35 (12+5+18) - 25 (10+11+4).

Судьи: Белов, Букин.

29 декабря. Пекин. LeSports Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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