"Адмирал" в гостях победил "Куньлунь"

"Адмирал" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Куньлунь" – 4:1. Решающую шайбу забросил нападающий Максим Казаков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Куньлунь" (Пекин) - "Адмирал" (Владивосток) - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Голы: Коллинс - 7 (бол., Рау), 7:13 - 1:0. Яковлев - 2 (Плотников, Горшков), 7:56 - 1:1. Казаков - 5 (Жафяров, Макаренко), 15:58 - 1:2. Райт - 12 (Ткачев, Саболич), 54:00 - 1:3. Саболич - 15 (Ткачев), 57:56 - 1:4.
Вратари: Кархунен - Бобков.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 35 (12+5+18) - 25 (10+11+4).
Судьи: Белов, Букин.
29 декабря. Пекин. LeSports Center.