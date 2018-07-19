29 хоккеистов "Нефтехимика" отправились на сбор в Финляндию

"Нефтехимик" отправился в финскую Иматру, где проведет учебно-тренировочный сбор, который продлится до 2 августа. Команда проведет два товарищеских матча – 29 июля с "Трактором" и 2 августа с "Йокеритом", сообщает официальный сайт клуба.

Состав команды на сбор: вратари – Илья Ежов, Андрей Макаров и Ильнур Абдулхаков; защитники – Александр Брынцев, Адам Полашек, Андрей Сергеев, Дмитрий Огурцов, Алексей Волгин, Дамир Шарипзянов, Камиль Фазылзянов, Александр Сорокин, Глеб Семенов, Тимур Фаткуллин; нападающие – Эмиль Галимов, Андрей Нестрашил, Александр Авцин, Илья Аркалов, Ильдар Шиксатдаров, Йонас Няттинен, Павел Куликов, Микаэль Руохомаа, Павел Порядин, Юусо Пуустинен, Павел Здунов, Марат Хайруллин, Булат Шафигуллин, Богдан Якимов, Рафаэль Бикмуллин, Евгений Скачков.