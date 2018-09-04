1:5. "Динамо" на своем льду уступило "Авангарду"

"Динамо" уступило "Авангарду" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:5. В составе хозяев шайбу забросил форвард Андрей Алексеев, у гостей отличились нападающие Кирилл Петров, Ансель Галимов, Артем Манукян и Сергей Широков, а также защитник Никита Пивцакин.
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Регулярный чемпионат
"ХК Динамо" (Москва) - "Авангард" (Омск) - 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Голы: Петров - 1 (Медведев), 2:43 - 0:1. Галимов - 1 (Пивцакин), 15:46 - 0:2. Пивцакин - 1 (Пережогин, Галимов), 25:38 - 0:3. Манукян - 1 (Пережогин), 45:29 - 0:4. А. Алексеев - 2 (Закриссон, Индрашис), 51:31 - 1:4. Широков - 2 (Зернов, Михеев), 55:09 - 1:5.
Вратари: Еременко - Бобков (Мурыгин, 57:06).
Штраф: 13 - 7.
Броски: 23 (3+9+11) - 36 (21+10+5).
Судьи: Оленин, Сидоренко.
4 сентября. Москва. Арена "Мегаспорт".
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- Никита Пивцакин
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- Ансель Галимов
- Андрей Алексеев (ХК Динамо)
- Артем Манукян