Тренер "Витязя-2003" - о гибели хоккеиста: "Мальчишка лежит без сознания, голова набок"

Главный тренер "Витязя-2003" Вячеслав Курочкин рассказал о подробностях трагедии, произошедшей 11 февраля после тренировки. В раздевалке между юными игроками команды произошла драка, в результате которой погиб 14-летний Илья Солнышкин.

– Когда я работал в ЦСКА, то тренерская была в раздевалке. В Подольске она метров в тридцати от места, где переодеваются ребята, - пояснил Курочкин. - Помню, я последним уходил со льда, оглянулся, закрыл борт и пошел к себе переодеваться.

– Все уходили мирно?

– Конечно. Через несколько минут ко мне прибегает один из родителей и говорит, что Илье Солнышкину плохо, он без сознания. Конечно, все бросаю и бегу туда. Дети напуганы, мальчишка лежит без сознания, голова набок. Рядом с ним стоит доктор, который всегда дежурит на арене, и говорит, что у Ильи признак эпилепсии.

– Он дышал?

– Дышал, но как-то неровно. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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