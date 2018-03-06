17:40 | Хоккей — Юниоры

Талисманом юниорского ЧМ в России станет медведь


Официальный Твиттер Федерации хоккея России опубликовал изображение талисмана юниорского чемпионата мира-2018 - бурого медведя. Турнир для игроков не старше 18 лет пройдет с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске.

Сборная России сыграет в группе B в Челябинске. Соперниками россиян станут США, Швеция, Канада, Швейцария и Белоруссия.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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