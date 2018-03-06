Талисманом юниорского ЧМ в России станет медведь

Официальный Твиттер Федерации хоккея России опубликовал изображение талисмана юниорского чемпионата мира-2018 - бурого медведя. Турнир для игроков не старше 18 лет пройдет с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске.
Сборная России сыграет в группе B в Челябинске. Соперниками россиян станут США, Швеция, Канада, Швейцария и Белоруссия.
Вот этот славный бурый мишка будет талисманом юниорского чемпионата мира. Турнир пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Подробная информация о ЮЧМ-2018 – здесь: https://t.co/ek50smN3nv pic.twitter.com/VEXAVURhZt– Хоккей России (@russiahockey) 6 марта 2018 г.
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