Талисманом юниорского ЧМ в России станет медведь

Официальный Твиттер Федерации хоккея России опубликовал изображение талисмана юниорского чемпионата мира-2018 - бурого медведя. Турнир для игроков не старше 18 лет пройдет с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске.

Сборная России сыграет в группе B в Челябинске. Соперниками россиян станут США, Швеция, Канада, Швейцария и Белоруссия.