Финские юниоры обыграли Чехию и вышли в полуфинал ЮЧМ-2017

Юниорская сборная Финляндии в овертайме вырвала победу над командой Чехии (6:5 ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира и вышла в полуфинал.
Напомним, что в полуфинале турнира финны встретятся с победителем матча Россия – Словакия, который состоится сегодня в 18:30 по московскому времени.
Чемпионат мира
U-18
Плей-офф
1/4 финала
Финляндия – Чехия – 6:5 ОТ (4:1, 1:3, 0:1, 1:0)
20 апреля. Попрад. Zimny stadion mesta Poprad.
Czechplayer
Обидное поражение. Отыграться с 1:5, иметь много моментов, чтобы выиграть и все-таки проиграть. На этом турнире не хватило голов от Мартина Нечаса, вот и сегодня в овертайме он не забил выход 1 на 1. Ну и основной вратарь Шкарек весь турнир играл намного ниже своего уровня. Эта команда у чехов веселая, самая атакующая на турнире, при правильном отношении многие могут вырасти в больших мастеров.
17:47