17:37 | ХОККЕЙ — Юниоры

Финские юниоры обыграли Чехию и вышли в полуфинал ЮЧМ-2017

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Юниорская сборная Финляндии в овертайме вырвала победу над командой Чехии (6:5 ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира и вышла в полуфинал.

Напомним, что в полуфинале турнира финны встретятся с победителем матча РоссияСловакия, который состоится сегодня в 18:30 по московскому времени.

Чемпионат мира

U-18

Плей-офф

1/4 финала

Финляндия – Чехия – 6:5 ОТ (4:1, 1:3, 0:1, 1:0)

20 апреля. Попрад. Zimny stadion mesta Poprad.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Czechplayer

Обидное поражение. Отыграться с 1:5, иметь много моментов, чтобы выиграть и все-таки проиграть. На этом турнире не хватило голов от Мартина Нечаса, вот и сегодня в овертайме он не забил выход 1 на 1. Ну и основной вратарь Шкарек весь турнир играл намного ниже своего уровня. Эта команда у чехов веселая, самая атакующая на турнире, при правильном отношении многие могут вырасти в больших мастеров.

17:47