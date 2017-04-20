Финские юниоры обыграли Чехию и вышли в полуфинал ЮЧМ-2017

Юниорская сборная Финляндии в овертайме вырвала победу над командой Чехии (6:5 ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира и вышла в полуфинал.

Напомним, что в полуфинале турнира финны встретятся с победителем матча Россия – Словакия, который состоится сегодня в 18:30 по московскому времени.

Чемпионат мира

U-18

Плей-офф

1/4 финала

Финляндия – Чехия – 6:5 ОТ (4:1, 1:3, 0:1, 1:0)

20 апреля. Попрад. Zimny stadion mesta Poprad.