Даниил Журавлев: "На ЮЧМ для сборной России ничего не потеряно"

Автор трех голевых передач в матче Россия - Финляндии (4:5) на Юниорском чемпионате мира Даниил Журавлев после игры отметил, что для его сборной на турнире ничего не потеряно.

– Завтра отдохнем, ошибки разберем, – отметил Журавлев. – У нас ничего не потеряно, пока еще групповой этап. Со словаками будем играть на победу.

– При 4:2 уверовали в победу?

– Всегда выходим как будто счет 0:0. Может, где-то устали чуть-чуть и все нормально. Финны вчера отдыхали, и сил у них было побольше

– Как отдали под шайбу Морозову?

– Все получилось по игре. Показал, что бросаю. Вратарь выкатился на меня. Я сходу отдал Морозову. Он выкатился и забил.

– На вас за три передачи меньше кричали в раздевалке?

– Да нет, сказали, все нормально. Не надо расстраиваться. (Евгений БЕЛОУСОВ)