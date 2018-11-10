Cергей Голубович: "Завтра еще раз скажу игрокам перед финалом: выигрывает команда"

Главный тренер юниорской сборной России Cергей Голубович после выхода в финал Мирового кубка вызова отметил, что некоторым игрокам стоит пересмотреть отношение к игре. Россияне в полуфинале обыграли шведов.

– Сегодня присутствовал небольшой мандраж, - цитирует пресс-служба ФХР Голубовича. - Это нормально, и усталость сказывается. Говорили с ребятами и в первую очередь объясняли, что надо терпеть. Выход в финал на таком турнире просто так не дается. Честь им и хвала: выдержали, вытерпели.

На личности переходить не буду, я этого не люблю. Скажу, что некоторым ребятам все-таки нужно еще немного пересмотреть подход и посмотреть на себя – я подчеркну – в команде. Мы на большом турнире: здесь скауты, агенты, наверняка из дома давят, мол, почему не забиваешь. Масса факторов влияния извне. Не знаю, прочитают парни это или нет, но я завтра еще раз скажу им перед игрой: выигрывает команда.

– Давление близких людей сильно сказывается.

– Конечно. Хоккеисты сейчас в таком возрасте, что они полностью зависят от родителей. И глупо думать, что они не будут к своим родителям прислушиваться. Так что здесь и родителям надо быть терпеливыми и настраивать ребят на позитивный лад.



– Вы как тренер будете второй раз за три года играть в финале престижнейшего турнира. Есть ощущение гордости от этого?

– А какое может быть чувство гордости? Оно бывает, когда выигрываешь турнир.