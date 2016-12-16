Андрей Свечников: "Обидно проиграть в полуфинале, но будем биться за бронзу Кубка вызова"

Нападающий юниорской сборной России Андрей Свечников, который стал автором двух заброшенных шайб в полуфинальном матче Кубка вызова с США (2:4), выразил сожаление в связи с поражением. Форвард выразил мнение, что команда не до конца выполнила тренерскую установку.

- Всегда обидно проигрывать. Мне кажется, мы не до конца выполнили тренерскую установку, помешали собственные удаления, - приводит пресс-служба ФХР слова Свечникова. - К тому же, не забили свои моменты. Безусловно, играли против хоккеистов старше нас. Возраст не является оправданием, но где-то нам не хватило сил. На такой стадии удача тоже играет роль.

- У вас игра получается, но вряд ли вы рады.

- Когда команда проигрывает, никакие очки не в радость. Да, я забил, но тут надо отдать должное партнерам, здорово выводили меня на бросок.

- Впереди еще одна игра.

- Повторюсь, обидно проигрывать в таком матче, как сегодня. Но завтра будем играть за бронзу - медаль есть медаль. Будем настраиваться.