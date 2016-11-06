Виктор Шалимов: "Давно надо было вводить молодежь в национальную сборную"

Олимпийский чемпион-1976, экс-главный тренер "Спартака" Виктор Шалимов подвел итоги выступления сборной России на Кубке Карьяла.

– Еще с первой игры с финнами стало ясно, зачем наши ребята приехали на Евротур. Настрой у них был боевой. Звенья не разделяли на первое-четвертое. Все старались действовать эффективно и обеспечивать результат. Благодаря огромному старанию победили в каждом из трех матчей.

– Что вам запомнилась из игры нашей сборной, впервые за пять лет выигравшей первый этап Евротура?

– Команда хоть и молодая, но порадовала нас взрослым хоккеем. Большинство ребят сейчас в том возрасте – 22-23 лет, когда нужно во всю проявлять себя. Думаю, и старшие после этого будут лучше стараться вернуться в состав. Вводить молодежь в национальную команду нужно было сделать давно. В свое время на Призе Известий выступали сразу две сборные СССР.

– Надежно сыграли в своей зоне, сдержав лучшую атаку турнира. Понравились действия российской обороны?

– Вся пятерка и вратарь установили хорошее взаимопонимание. Все сыграли здорово, даже нападающие наряду с результативными действиями хорошо отрабатывали в своей зоне. Строго отыграли защитники.

– Успешный выезд в Финляндию подтвердил необходимость вызова исключительно молодых кандидатов на матчи Еврохоккейтура?

– В этот раз дали отдохнуть ветеранам, а наша молодежь показала, что у российского хоккея есть будущее и звездочки, которые уже сейчас готовы выступить на уровне сборной и попасть на чемпионат мира. Первый шаг для этого они уже сделали. (Евгений БЕЛОУСОВ)