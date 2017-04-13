Олимпийская сборная России уступила Франции в Челябинске

Олимпийская сборная России уступила команде Франции (0:1 ОТ) в товарищеском матче в Челябинске. Команды не могли поразить ворота друг друга на протяжении всего основного времени, а победу французам принес точный бросок Дамьена Флери в овертайме.

Отметим, что российская сборная почти половину овертайма провела в большинстве и пропустила шайбу в равных составах.

Еврочеллендж

Россия – Франция – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Флери, 62:38.

Вратари: Сорокин - Кеменье.

Штраф: 4 - 10.

Судьи: Наумов, Хягерстрем.

13 апреля. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.