20:50 | ХОККЕЙ — Европа

Олимпийская сборная России уступила Франции в Челябинске

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Олимпийская сборная России уступила команде Франции (0:1 ОТ) в товарищеском матче в Челябинске. Команды не могли поразить ворота друг друга на протяжении всего основного времени, а победу французам принес точный бросок Дамьена Флери в овертайме. 

Отметим, что российская сборная почти половину овертайма провела в большинстве и пропустила шайбу в равных составах.

Еврочеллендж

Россия – Франция – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Флери, 62:38.

Вратари: Сорокин - Кеменье.

Штраф: 4 - 10.

Судьи: Наумов, Хягерстрем.

13 апреля. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Goaltender

Диванные игсперды оживились после вечерней курицы и си ськи крепкой Охоты под хоккейный матч, неожиданно нарисовавшийся на Матч ТВ. Нормально сыграли для 2-й сборной, в составе которой ни одного звёздного имени. Немного добавить и всё будет нормуль. Послезавтра это и увидим.

21:59

igogohruhru

Теперь золотая медаль Олимиады точно у нас в кармане

21:50

1 JAMAL

Это позор!! Вот какую команду распускать надо (а мы футболистам претензии предъявляем)! Тарасов перевернулся в гробу от этих потомков!! Тех кто играл сегодня в российских свитерах, больше в сборную не допускать!!

21:46

NF

Дурдом и позор...

21:39

Toksovo80

Телегин,Светлаков,Миронов,Ничушкин и др.-понятно почему не попали в финал,если уж Франция их..

21:38

NoLim

Да ладно вам, и на ЧМ в 2013 проигрывали Франции.Кто-нибудь вспомнит наш состав без подсказок интернета?)) И эта игра быстро забудется.

21:30

rusfed 2.0

наш хоккей послали вротенберг

21:20

mitchelll

Мать моя, вся в саже...Какое счастье, что я не видел..этого...чего...я даже слов не подобрал!

21:20

sportbeer

Позорище то какое! После такого всему составу сборной просто надо завязывать с хоккеем, от такого говна век не отмыться.

21:12

Slim Taller

Эту сборную усилить Овечкиным,и тогда можно побороться с французами.А так,без шансов.

21:02

A_E_C

Ужасно, бездарно, уныло... Разогнать всех. На ЧМ им не место! А воротчик лягушатник молодец!

21:00

Thomas_Boy

КХЛ - силища. Вот кого надо на Олимпиаду посылать. Трепещи, Канада! Разорвем!

20:55

Айртон)

На классе!)) Браво, Франция!))

20:53

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