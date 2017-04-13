Олимпийская сборная России уступила Франции в Челябинске

Олимпийская сборная России уступила команде Франции (0:1 ОТ) в товарищеском матче в Челябинске. Команды не могли поразить ворота друг друга на протяжении всего основного времени, а победу французам принес точный бросок Дамьена Флери в овертайме.
Отметим, что российская сборная почти половину овертайма провела в большинстве и пропустила шайбу в равных составах.
Еврочеллендж
Россия – Франция – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Флери, 62:38.
Вратари: Сорокин - Кеменье.
Штраф: 4 - 10.
Судьи: Наумов, Хягерстрем.
13 апреля. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.
Goaltender
Диванные игсперды оживились после вечерней курицы и си ськи крепкой Охоты под хоккейный матч, неожиданно нарисовавшийся на Матч ТВ. Нормально сыграли для 2-й сборной, в составе которой ни одного звёздного имени. Немного добавить и всё будет нормуль. Послезавтра это и увидим.
21:59
igogohruhru
Теперь золотая медаль Олимиады точно у нас в кармане
21:50
1 JAMAL
Это позор!! Вот какую команду распускать надо (а мы футболистам претензии предъявляем)! Тарасов перевернулся в гробу от этих потомков!! Тех кто играл сегодня в российских свитерах, больше в сборную не допускать!!
21:46
NF
Дурдом и позор...
21:39
Toksovo80
Телегин,Светлаков,Миронов,Ничушкин и др.-понятно почему не попали в финал,если уж Франция их..
21:38
NoLim
Да ладно вам, и на ЧМ в 2013 проигрывали Франции.Кто-нибудь вспомнит наш состав без подсказок интернета?)) И эта игра быстро забудется.
21:30
rusfed 2.0
наш хоккей послали вротенберг
21:20
mitchelll
Мать моя, вся в саже...Какое счастье, что я не видел..этого...чего...я даже слов не подобрал!
21:20
sportbeer
Позорище то какое! После такого всему составу сборной просто надо завязывать с хоккеем, от такого говна век не отмыться.
21:12
Slim Taller
Эту сборную усилить Овечкиным,и тогда можно побороться с французами.А так,без шансов.
21:02
A_E_C
Ужасно, бездарно, уныло... Разогнать всех. На ЧМ им не место! А воротчик лягушатник молодец!
21:00
Thomas_Boy
КХЛ - силища. Вот кого надо на Олимпиаду посылать. Трепещи, Канада! Разорвем!
20:55
Айртон)
На классе!)) Браво, Франция!))
20:53