Олег Знарок: "Григоренко? не хочу никого выделять"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над Чехией (5:2) подвел итоги Кубка "Карьяла", отметив, что сегодня команда проявила себя хорошо.

– Каковы итоги первого этапа Евротура?

– Сегодняшняя игра мне более-менее понравилась. За исключением первой встречи, все было нормально. Готовимся дальше.

– Тройка Красковского хорошо себя проявило с тремя центральными нападающими.

– Один – не чистый центральный. В целом – сегодня вся команда проявила себя хорошо.

– Григоренко проявил себя ярко после перевода на фланг.

– Все проявили себя ярко. Я никого не хочу выделять. До Олимпиады еще куча времени. Будем смотреть за каждым.

– Насколько все плохо с Гавриковым?

– Не так все плохо. Неделю, наверное, пропустит.

– Дисквалификация Плотникова удивила вас?

– Почему она должна меня удивлять? Я вчера высказывал мнение, еще не пересмотрев момент, а вы уже написали: так, мол, и так. (Игорь ЕРОНКО)