Олег Браташ: "Сборной России на Кубке АЛРОСА будут противостоять крепкие европейские команды"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ заявил, что некоторые игроки команды продолжат подготовку в составе главной сборной перед заключительным этапом Евротура. Специалист отметил, что на Кубке АЛРОСА, который пройдет с 27 по 29 апреля в Санкт-Петербурге, российской команде будут противостоять крепкие сборные – Норвегии и Словении.

– Часть игроков олимпийской команды, принимавшей участие в Еврочеллендже, продолжит подготовку в составе национальной сборной, – сказал Браташ. – Другая – присоединится к нашей команде, она сыграет в возрожденном турнире в Санкт-Петербурге, который называется Кубок АЛРОСА. Нашей сборной будут противостоять крепкие европейские команды – национальные сборные Норвегии и Словении, в боевом составе готовящиеся к чемпионату мира.