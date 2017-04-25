17:12 | ХОККЕЙ — Европа

Олег Браташ: "Сборной России на Кубке АЛРОСА будут противостоять крепкие европейские команды"

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Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ заявил, что некоторые игроки команды продолжат подготовку в составе главной сборной перед заключительным этапом Евротура. Специалист отметил, что на Кубке АЛРОСА, который пройдет с 27 по 29 апреля в Санкт-Петербурге, российской команде будут противостоять крепкие сборные – Норвегии и Словении.

– Часть игроков олимпийской команды, принимавшей участие в Еврочеллендже, продолжит подготовку в составе национальной сборной, – сказал Браташ. – Другая – присоединится к нашей команде, она сыграет в возрожденном турнире в Санкт-Петербурге, который называется Кубок АЛРОСА. Нашей сборной будут противостоять крепкие европейские команды – национальные сборные Норвегии и Словении, в боевом составе готовящиеся к чемпионату мира.

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http://www.fhr.ru/main/news/card/?id_4=13534

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