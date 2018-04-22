Кошечкин сыграет в воротах сборной России в матче против Чехии

Стал известен состав сборной России на матч Евротура против Чехии. Место в воротах займет Василий Кошечкин. За команду России не сыграют Евгений Дадонов и Никита Гусев.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

Кошечкин (Шестеркин);

Кагарлицкий – Бывальцев – Бучневич, Хафизуллин – Белов;

Барабанов – Семенов – Сошников, Гавриков – Зуб;

Кручинин – Тихонов – Мамин, Береглазов – Яковлев,

Дергачев – Каблуков – Михеев, Слепышев - Трямкин – Елесин,

Встреча начнется в 15.20 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.