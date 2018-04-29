Алексей Кручинин: "Наслаждаюсь пребыванием в сборной. На дворе "плюс 15", а я еще в хоккей играю"

Нападающий "Трактора" и сборной России Алексей Кручинин после победы над Чехией (4:2) в матче шведского этапа Евротура отметил, что национальной команде было важно одержать первую победу, чтобы поверить в свои силы.

– Победы ушли, было важно почувствовать, что можем выигрывать. Надо оставить это настроение в команде до чемпионата мира.

– Было понятно, что сегодня последний шанс закрепиться в составе?

– Я старался не думать об этом, иначе ничего не получится. Каждый день наслаждаюсь пребыванием в сборной, для меня это впервые. На дворе "плюс 15", а я еще в хоккей играю. (Алексей ШЕВЧЕНКО)