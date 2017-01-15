01:11 | ГАНДБОЛ — Чемпионат мира

Дания победила Египет на чемпионате мира

0
0
0
1

Состоялись очередные матчи группового турнира чемпионата мира. Дания победила Египет со счетом 35:28, Македония взяла верх командой Анголы – 31:22, а Хорватия нанесла поражение Венгрии – 31:28.

Чемпионат мира

Мужчины

Групповой турнир

2-й тур

Группа D

Египет – Дания – 28:35 (15:21)

Группа B

Ангола – Македония – 22:31 (9:14)

Группа C

Венгрия – Хорватия – 28:31 (11:11)

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/men/world/2017/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

saiga

Дилетанту на сайте "С-Э". В разделе результаты все команды на чемпионате Мира по ручному мячу играют в одной группе "А", - это как? Это неспорт-кибер, спорт надо знать и любить.

01:51

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ