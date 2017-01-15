Дания победила Египет на чемпионате мира

Состоялись очередные матчи группового турнира чемпионата мира. Дания победила Египет со счетом 35:28, Македония взяла верх командой Анголы – 31:22, а Хорватия нанесла поражение Венгрии – 31:28.

Чемпионат мира

Мужчины

Групповой турнир

2-й тур

Группа D

Египет – Дания – 28:35 (15:21)

Группа B

Ангола – Македония – 22:31 (9:14)

Группа C

Венгрия – Хорватия – 28:31 (11:11)