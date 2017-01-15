Дания победила Египет на чемпионате мира

Состоялись очередные матчи группового турнира чемпионата мира. Дания победила Египет со счетом 35:28, Македония взяла верх командой Анголы – 31:22, а Хорватия нанесла поражение Венгрии – 31:28.
Чемпионат мира
Мужчины
Групповой турнир
2-й тур
Группа D
Египет – Дания – 28:35 (15:21)
Группа B
Ангола – Македония – 22:31 (9:14)
Группа C
Венгрия – Хорватия – 28:31 (11:11)
saiga
Дилетанту на сайте "С-Э". В разделе результаты все команды на чемпионате Мира по ручному мячу играют в одной группе "А", - это как? Это неспорт-кибер, спорт надо знать и любить.
01:51