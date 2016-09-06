18:19 | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Постнова и Макеева, пропустившие Олимпиаду-2016 из-за травм, могут выступить на чемпионате Европы

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Гандболистки сборной России Ксения Макеева, Людмила Постнова и Полина Горшкова, пропустившие Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро из-за травм, могут выступить на чемпионате Европы (Швеция, 4 – 18 декабря).

– У нас есть игроки, которые не попали на Олимпиаду, были травмированы. Макеева, Постнова, Горшкова, – приводит ТАСС слова главного тренера сборной Евгения Трефилова. – Проблемы с отбором игроков в состав сборной связаны с демографической ямой, которая пришлась на 90-е годы. Сейчас пишу новый список сборной, 28 человек, это расширенный список, я не могу столько набрать. Едоков много, штыков маловато. Задачи на европейский турнир? Планируем навязать борьбу.

Женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Также сборная является серебряным призером Олимпийских игр 2008 года, чемпионом мира 2001, 2005, 2007, 2009 годов, бронзовым призером чемпионата Европы 2006 года, серебряным призером 2000 и 2008 годов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3598974

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