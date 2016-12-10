Евгений Трефилов: "Сколько минут стояла на площадке Судакова? 38! Ну, какую ей зарплату?"

Главный тренер сборной России Евгений Трефилов после заключительного матча первого группового турнира чемпионата Европы с Норвегией (21:23) выразил сожаление по поводу поражения, передает из Хельсинборга спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Специалист посетовал на большое количество потерь.

– Те потери, которые мы допустили, лишили нас каких-либо шансов на итоговый успех. Проведем собрание, найдем виновного – и на нем отыграемся, – пошутил Трефилов.

– Не задействовать края было вашей установкой? До Судаковой мяч почти не доходил.

– Мария Судакова: один бросок – ноль голов. Зачем ей давать мяч? Один раз отдали. А она "спала". Ну, пусть девочка спит дальше. Она у нас – олимпийская чемпионка. Пора ей на бал. Олимпийский. Специально для нее еще один проведем. Игрок должен биться! Вот Вяхирева. Не знаю, Шишкареву она что-то сегодня доказывала или кому-то еще, но она – играла. Пусть ошибалась, но играла! А вот когда человек отстаивается – это самое страшное. Я играл без правого края. А сколько минут стояла на площадке Судакова? 38! Ну, какую ей зарплату?