Евгений Трефилов: "Нужно выходить – и рвать. После Олимпиады откровенно запраздновались"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов после ничьей в матче чемпионата Европы с Данией (26:26) отметил, что не стоит сетовать на судейство. По словам наставника, нужно искать причины неудач в себе и быть лучше соперника. Результат лишил подопечных Трефилова шансов на выход в полуфинал турнира.

– Когда Самохина забила минут за 10 до конца, заступа вроде бы не было. Но судьи не засчитали взятие.

– Уважаемые друзья, когда мы, наконец, поймем – нам могут улыбаться в глаза, хвалить до потери пульса и рассказывать, как хорошо у нас стоит чубчик. Но запомните раз и навсегда: пока мы не будем на две головы выше, спуска нам не дадут. Тащить нас не будут никогда. Нужно выходить – и рвать. Как на Олимпиаде.

Хотя после нее мы откровенно запраздновались. Ну, не может игрок три месяца сидеть в функциональной яме! Откройте любой учебник по физиологии спорта! Меня волнует сборная! А что у нас в клубах? Сень на скамейке, Черноиваненко на скамейке, Авдекова – там же. Макеева просидела с больной коленкой. А куда деласьШимкуте? Она рожает! Мы ей русский паспорт делали для того, чтобы она сразу же родила? Я держал ее на прицеле на Олимпиаду, а в итоге ни разу не видел на сборе. И что у нас перед чемпионатом Европы? Один больной, другой хромой, третий не играет. А у меня всего два дня до отъезда. Мне как, наугад набирать состав? Вот поймите. Я приехал в Астрахань, там восемь человек сидят. Спрашиваю: что такое? "Мы больные". Полтора года больные! Это чем же надо таким болеть? Опять пришлось собачиться. Сколько можно? Что я, барбос? И так уже ночью иногда просыпаюсь и думаю: "А не гавкнуть ли мне"?

Результат лишил подопечных Трефилова шансов на выход в полуфинал турнира. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Трефилова