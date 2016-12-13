11:59 | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Евгений Трефилов: "Главная мотивация сборной России - это наши болельщики"

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Главный тренер сборной России Евгений Трефилов назвал болельщиков главной мотивацией на оставшуюся часть чемпионата Европы. Российской команде необходимо одержать победу над Данией в сегодняшнем матче, чтобы рассчитывать на выход в полуфинал турнира.

- Я читал комментарии после проигранного матча со сборной Румынии, что мне надо было сместить Владлену Бобровникову на край, - цитирует пресс-служба Федерации гандбола России Трефилова. - Но у меня не было левого полусреднего, Бобровникову я менял с Людмилой Постновой. Кроме того, на левом краю у нас действовали Кристина Кожокарь и Дарья Самохина. Несмотря на то что я давал им возможность передохнуть, увы, они забить голов не смогли. То же происходило и с правого края. Передняя линия у нас в этом матче не отличилась, сделав из вратаря Деду героя. Также я читал замечания о частых заменах по ходу матча. Я придерживаюсь мнения, что игрок, который выходит на площадку, должен усиливать игру, придавать ей скорости. Но когда игрок делает три ошибки подряд... Извините, это три атаки на наши ворота! Я могу еще простить ошибки Антонине Скоробогатченко, пожурить Карину Сабирову, а вот простить ошибки Людмиле Постновой, Владлене Бобровниковой, Анне Сень уже нет - это опытные игроки.

- Учитывая турнирное положение сборной России, какая у вас главная мотивация на остаток чемпионата Европы?

- Главная мотивация - это наши болельщики, которые держат в тонусе. Будем стараться, несмотря на критические высказывания, подниматься вверх...

Дополнительная информация

http://www.rushandball.ru/news/evgeniy-trefilov-nuzhno-obedinitsya-i-rabotat-v-interesah-sbornoy-rossii

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