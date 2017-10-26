Жак Вильнев: "Хочется надеяться, что Квят не вернется"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев в интервью Motorsport-Total в очередной раз весьма жестко высказался о Данииле Квяте, об уходе которого из "Торо Россо" объявили на этой неделе.
По мнению канадца, у российского пилота было достаточно времени, чтобы доказать свою конкурентоспособность, но он этого не сделал и теперь вряд ли вернется на стартовую решетку.
– Мне хочется надеяться, что это так, – цитирует Autosport Вильнева. – Просто посмотрите, чего он добился. Он вел себя высокомерно и агрессивно, что было абсолютно неоправданно, учитывая его результаты.
Вот и настала пора посадить за руль другого гонщика. Сколько времени было у него? Три года? Этого обычно достаточно, чтобы раскрыть свой потенциал.
Сейчас уже поздно что-то делать. "Формула-1" – не место для слабых. Либо ты хорош, либо нет.
Дополнительная информация
http://autosport.com.ru/f1/47109-zhak-vilnyov-hochu-nadeyatsya-chto-kvyat-ne-vernyotsya
КолобокКолобков
Джерри. Без Тома. Жак - самый брехливый чемпион.____Да что такое...Опять неверный ответ. Давайте продолжим викторину в таком случаи. Внимание,вопрос!!!! Кто самый брехливый чемпион мира ????
20:12
КолобокКолобков
Джерри. Без Тома.___НЕТ! Баттон! Не спорь,мисс Рязань! А с Брендой будет веселее гонки смотреть,что не говори. И у неё кстати в России появится много фанатов, судя по последним новостям, в основном из Чечни.
20:10
hardcore f1 fan
Джерри. Без Тома. Самый случайный чемпион - Кими. Не приплетайте Баттона. Баттон - самый везучий. А Кими - самый случайный.____ну я вам и назвал двоих а кто случайней это уже чисто субъективный подход.
20:10
Джерри. Без Тома.
Жак - самый брехливый чемпион.
20:08
hardcore f1 fan
КолобокКолобков_________пост от Брынды оставь себе а я женат счастливо)) что обломил интригу конечно сорри мой косяк))
20:08
Джерри. Без Тома.
Самый случайный чемпион - Кими. Не приплетайте Баттона. Баттон - самый везучий. А Кими - самый случайный.
20:08
rad19
попугай Жак смени пластинку или нет больше темы чтобы о тебе вспомнили.....
20:05
КолобокКолобков
hardcore f1 fan _____Ну,блин (((( Ты испортил всё.... Ответ конечно правильный- БАТТОН!!!!!!!!!!!! Ты выиграл главный приз, постер Бренды Хартли в нижнем белье. Но ты помешал вытянуть ответ из самого адекватного чела, из fair....
20:02
КолобокКолобков
fair___Я немного волнуюсь за твой рассудок,бро...Как ты мог со мной согласиться, если я ещё не дал ответ??? Давай еще раз. Внимание , вопрос! Кто самый случайный чемпион ???? Скажи уже хоть что-нибудь.
20:01
hardcore f1 fan
Kimi____самый случайный чемпион поледних 30 лет____я бы сказал Баттон самый случайный после него Райкин (Макки в просто задарили ему титул) но не Жакуська.
19:59
i_mikola
всё правильно сказал
19:56
КолобокКолобков
fair___Да Бог с тобой, за кого бы ты не болел. Ты так и не ответил- кто самый случайный-то?
19:51
fair
колобок, ты либо шизофреник, либо у тебя что то с памятью, я тебе уже говорил что не являюсь поклонником квята, я его даже русским не считаю с его акцентом, пропиской и фамилией, кто случайный чемпион, тут я соглашусь с тобой, а вот по поводу твоей веры в чемпионства макса 2018, тут есть один факт __ты клоун))))))
19:39
КолобокКолобков
fair___Да верь ты в кого хочешь, мне то что))) Понимаю, что патриоты сейчас слишком расстроены для диалога, но всё и тебе попробую задать вопрос- Кто же самый случайный чемпион? Вильнев -ответ не верный. Макс 2018 - еще не состоявшийся факт.
19:32
fair
колобок, самый случайный, это Макс 2018 ахахахахах, вот ты рассмешил сказав, что в Редбуле стоит задача стать чемпионами в 2018, может она и стоит иначе зачем там выступать?? но если ты веришь в чемпионство быков в след году, ты клоун))). Кому там чемпионом становится?? неужели Максу???))))) уж я больше поверю в Рика, но не как не в тюльпанчика.
19:27
КолобокКолобков
Kimi_______**самый случайный чемпион поледних 30 лет** С этим не соглашусь. Давай, попытка № 2. Назови самого случайного.
19:22
Kortvv
Жак про себя говорит. Если бы он не попал в чемпионскую команду, у которой не было конкурентов, то его никто и не вспомнил. Такой же, не лучше Квята
19:01
Kimi_
Вот стал чувак случайно на Уильямсе чемпионом, очень давно и лезет из него до сих пор, он когда из самовоза того времени ушел, дном днищем был, про три года клоун заговорил, самый случайный чемпион поледних 30 лет
19:00