Жак Вильнев: "Хочется надеяться, что Квят не вернется"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев в интервью Motorsport-Total в очередной раз весьма жестко высказался о Данииле Квяте, об уходе которого из "Торо Россо" объявили на этой неделе.

По мнению канадца, у российского пилота было достаточно времени, чтобы доказать свою конкурентоспособность, но он этого не сделал и теперь вряд ли вернется на стартовую решетку.

– Мне хочется надеяться, что это так, – цитирует Autosport Вильнева. – Просто посмотрите, чего он добился. Он вел себя высокомерно и агрессивно, что было абсолютно неоправданно, учитывая его результаты.

Вот и настала пора посадить за руль другого гонщика. Сколько времени было у него? Три года? Этого обычно достаточно, чтобы раскрыть свой потенциал.

Сейчас уже поздно что-то делать. "Формула-1" – не место для слабых. Либо ты хорош, либо нет.